"L'opzione migliore per Eldor è il Siviglia. Il suo stile di gioco è in linea con il campionato spagnolo. In Italia, l'enfasi principale è posta sulla difesa. In Spagna, il focus è più sull'attacco. E Shomurodov è un giocatore a suo agio sotto tutti gli aspetti sulla linea offensiva". L'ex allenatore dell'attaccante ai tempi del Rostov Valery Karpin, consiglia a Shomudorov di firmare per il Siviglia. La Roma ha acquistato Shomurodov dal Genoa la scorsa estate in cambio di 18 milioni di euro. Il 26enne, ha giocato poco con José Mourinho.