La Roma è a secco di gol e a Dzeko serve una spalla in grado di segnarne almeno 10-15 come erano Salah o El Shaarawy. Il nome caldo per gennaio è quello di Mertens. ​A Fonseca davanti piacerebbe avere il belga, in scadenza e ai ferri corti con il Napoli, ma il belga vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro l’anno più bonus vari. Troppo considerata l'età (33 anni).