Dopo Belotti ecco il centrocampista. E a sorpresa il sostituto di Wijnaldum potrebbe arrivare dalla Grecia. Sono intensi, infatti, i contatti tra Roma e Olympiacos per Mady Camara, 25enne mediano della Guinea messo nel mirino da tempo anche dal Monza.



CIFRE - La priorità dell'ex Ajaccio chiaramente ora è diventata la Roma che sta trattando sulla base di un prestito oneroso da poco meno di 2 milioni con diritto di riscatto sui 7 e percentuale sulla futura rivendita di Camara che ha quelle caratteristiche di dinamismo e corsa che servono al centrocampo di Mourinho. Il giocatore percepirebbe meno di 1,5 milioni a stagione e sarebbe poi pronto a lasciare spazio a Wijnaldum una volta che l'olandese tornerà. Alternative concrete in caso di rottura? Tameze e Soumare. Il mercato finisce qui? Non proprio, perché non è da escludere anche l'arrivo di un difensore centrale.