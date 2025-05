Roma, il talento dell'Under 16 colpisce il guardalinee: 9 turni di squalifica

Getty Images

Uno dei talenti più importanti del calcio italiano ha perso il controllo.è stato espulso durante la partita contro il Napoli per aver colpito un avversario alla schiena a gioco fermo, e uscendo è anche entrato a contatto con uno dei due guardalinee accusandolo di aver segnalato l'episodio. Durissimo il referto arbitrale: "Uno schiaffo all'avambraccio (del guardalinee, ndr), provocando lieve e momentaneo dolore, senza ulteriori conseguenze". 9 giornate di squalifica. Tradotto: stagione finita. Ma non solo, Giammattei inizierà la prossima saltando le prime tre partite.

- La Roma, che come riporta il Corriere dello Sport solitamente non contesta le decisioni arbitrali nel calcio giovanile,; il giocatore, inoltre, ha detto all'allenatore Mattia Scala (figlio dell'ex preparatore Vito) di non aver avuto una reazione violenta. Prima di eventuali sanzioni interne, la società vuole fare luce sulla situazione e capire come sono andate bene cose provando a ricostruire l'episodio anche attraverso le immagini.

- Classe 2009, Gioele compirà 16 anni tra qualche giorno ed è considerato uno dei migliori talenti nei settori giovanili italiani. La Roma l'ha pescato un paio d'anni fa da un club dilettantistico abruzzese, il ragazzo ha iniziato a lavorare a Trigoria dove vive e studia fino ad arrivare al diploma.. La Roma punta molto sul ragazzo per il futuro, la crescita di Giammattei verrà monitorata da vicino con la speranza che presto si possano spegnere i riflettori su questa vicenda.