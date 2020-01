José Rojo Martin, tecnico dell'Elche, ha parlato ai microfoni del sito Informacion di Gonzalo Villar, centrocampista classe '98 che piace alla Roma: "Se lo avessi messo, si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress per questa situazione. La decisione è stata mia, non volevo ferirlo in nessun modo".