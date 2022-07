Il Torino fa sul serio. I granata, sistemato il vaso rotto dalla virale lite tra il direttore sportivo Vagnati ed il tecnico Juric, stanno ora programmando le prossime mosse sul mercato. Una delle più impellenti è quella riguardante l’attacco. La prima scelta ricade su un giocatore della Roma. Sia all’allenatore croato che al dirigente piace Eldor Shomurodov. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’uzbeko piace, ma il Toro non è intenzionato a concludere l’affare immediatamente in via definitiva, come vorrebbe la Roma che chiede 18 milioni per la cessione. La soluzione, quindi, potrebbe essere trovata in un prestito, inizialmente con un prestito e poi – al verificarsi di determinate condizione – obbligo di riscatto.