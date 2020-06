La Roma riflette, e il Torino ne approfitta. ​ I giallorossi si sarebbero defilati dalla corsa per Jack Bonaventura in uscita dal Milan che ora sembra essere sempre più un obiettivo di mercato per il nuovo e ambizioso Torino della coppia Vagnati-Longo. Rimangono però intensi e frequenti i dialoghi tra Roma e Raiola per il calciomercato del futuro, visto il destino in bilico di giocatori come Karsdorp, Justin Kluivert e Mkhitaryan.