Protagonista di un periodo di forma d’oro (3 gol in 4 partite di campionato e doppietta in Nazionale), Nicolò Zaniolo è sul taccuino di molte squadre di Premier League. Tra queste c’è il Tottenham, sempre in corsa per il centrocampista. Con l’arrivo di Mourinho il club inglese opererà con decisione sul mercato. Secondo il Daily Express, il talento della Roma è il primo indiziato a sostituire Eriksen, in scadenza di contratto con gli Spurs e voglioso di lasciare Londra.