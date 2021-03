L’ostacolo della Roma verso la Champions è il doppio impegno: in 13 occasioni i giallorossi hanno giocato il weekend (o al massimo il lunedì come contro il Milan) e solo in 5 di queste sono riusciti a vincere la partita. È successo contro Fiorentina, Genoa (due volte), Bologna e Spezia. A queste si sono aggiunti quattro pareggi e quattro sconfitte, l’ultima al Tardini oggi col Parma dopo quelle con Napoli, Atalanta e Milan.