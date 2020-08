Il Valencia ci prova per Pau Lopez: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli spagnoli vogliono in prestito l'ex portiere del Betis, una soluzione che non convince la Roma. Che nel frattempo pensa ai possibili sostituti: il preferito dei giallorossi è Alessio Cragno del Cagliari, in alternativa Alex Meret del Napoli o Jesse Joronen del Brescia.