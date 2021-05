Non solo 7 milioni netti di ingaggio l’anno per tre stagioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel contratto di José Mourinho con la Roma ci sarà anche una particolare clausola legata... alle finali: "Ci sono ovviamente bonus a rendimento, legati al raggiungimento di determinati obiettivi, come la vittoria dello scudetto o della Coppa Italia, la qualificazione alla Champions League o alla prossima Europa League. Ma la clausola speciale è un'altra e scatterebbe anche in caso di raggiungimento di una finale, in qualsiasi competizione: un ricco bonus. Insomma, l’obiettivo è quello di costruire, ma anche di provare a vincere subito qualcosa di importante. O, quantomeno, di tornare ad essere competitivi".