Il Verona ha rimesso messo gli occhi su Mert Cetin per sostituire Marash Kumbulla, conteso da Lazio e Inter. A quanto pare, la trattativa è già avviata e si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto come era stato già programmato a gennaio.​La formula che consentirà a Cetin di cambiare aria nel campionato italiano sarà quella del prestito con diritto di riscatto ma con diritto di recompra per la Roma.