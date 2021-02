Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, parla a Gli Inascoltabili, dicendo la sua sulla Roma e su Dzeko: "Fonseca o Dzeko? Con Dzeko tutta la vita. Ma che scherziamo? Uno che tiene Dzeko in tribuna, vabbè ieri hanno vinto ma dopo la sconfitta nel derby e la vergognosa eliminazione con lo Spezia si è rotto un rapporto tra Fonseca e il pubblico e la Roma. Quindi mille volte Dzeko, anche se ha 35 anni non c’è dubbio. Se non sbaglio è già il terzo realizzatore della storia della Roma e tra cinquant’anni sarà ancora nell’albo d’oro, mentre nessuno si ricorderà che a Roma c’era stato Fonseca. Juventus-Roma è una partitaccia. Andiamo a giocare li quindi già partiamo in difficoltà, uscirne vivi sarebbe già un colpaccio"