Josip Ilicic è stato spesso accostato alla Roma in ottica mercato. L’attaccante dell’Atalanta ha parlato delle voci che lo riterrebbero vicino ai giallorossi in un’intervista al Corriere di Bergamo. Queste alcune delle sue parole: “Futuro alla Roma? Non commento i rumors. Io sto bene a Bergamo e penso solo a giocare per l’Atalanta. Bado alle cose concrete. Se ci saranno offerte, allora ci penserò”.