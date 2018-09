Manolas si è svegliato con il dolore, la Roma respira ansia. Secondo il Corriere dello Sport, c'è un problema e quindi un dubbio per il derby che deve rilanciare le ambizioni di Eusebio Di Francesco. Oggi si capirà se oltre a un indurimento muscolare si è materializzata una lesione, non così grave ma abbastanza seria da cancellarne la partecipazione per il derby.



Per il resto non ci dovrebbero essere grandi sorprese sulla formazione da opporre alla Lazio: nel 4-2-3-1, che sarà confermato, sono attesi i rientri di Dzeko come centravanti al posto di Schick e di Florenzi terzino destro in luogo di Santon.