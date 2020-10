Riccardo Calafiori è ormai un elemento della rosa di Fonseca. Il suo agente Mino Raiola, e già questo dovrebbe essere una garanzia di qualità, sta trattando con la società per il rinnovo del contratto con la Roma, il primo da calciatore “vero” per il suo assistito, in scadenza ne 2022: per il momento balla circa mezzo milione di euro tra l’offerta della Roma e la richiesta di quasi un milione di Raiola, ma difficilmente la società giallorossa si farà scappare un calciatore con queste potenzialità.