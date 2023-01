Non solo Zaniolo. La Roma lavora anche ad altre cessioni, importantissime per provare a regalare qualche colpo in entrata a José Mourinho. Continua l'intrigo legato a Shomurodov, sempre tra Cremonese e Torino, con il Lille a osservare e ora anche il Bayer Leverkusen. Il club tedesco oggi ha dimostrato il suo interesse per l'attaccnate uzbeko, sta provando a inserirsi e ha allacciato i contatti in giornata ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale