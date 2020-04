L’emergenza economica legata al Coronavirus colpisce anche i top club europei, uno tra tutti il Manchester United. Come riporta il sito manchestereveningnews.co.uk, i Red Devils hanno deciso di rivedere il loro piano per il mercato da attuare quest’estate: Sulla lista dei cedibili quindi sono finiti Phil Jones, Jesse Lingard e Andreas Pereira ma anche Alexis Sanchez e Chris Smalling. Quest'ultimo potrebbe essere ceduto ora per 15-16 milioni.