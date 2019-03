Il baby talento brasiliano Matheus Guedes, classe 1999, di proprietà del Santos, è stato bloccato da Monchi ma ancora per pochissimo, visto che si svincolerà gratuitamente, dopo che nel vecchio contratto aveva una clausola rescissoria di 50 milioni, scriv eLa Gazzetta dello Sport. Il problema (o l’opportunità) è: lo porterà con sé al Siviglia oppure andrà alla Roma? La scelta su chi prenderà il difensore che in patria paragonano a Thiago Silva cadrà sul futuro d.s., ovvero con tutta probabilità uno tra Petrachi, Campos (favoriti), Ausilio e Massara (in corsa), anche se probabilmente l’affare sarà confermato, visto che Massara – che in ogni caso rimarrà nel club – ha seguito l’affare in prima persona.