Roma in chiusura per Samuel Dahl. E per la fascia destra si punta Assignon

impegnata a completare un organico in linea con le desiderata di Daniele De Rossi. Momentaneamente congelata la questione centravanti dopo la brusca frenata per En-Nesyri che ha spianato la strada al sorpasso da parte del Fenerbahce , il club giallorosso è molto attivo anche su un altro fronte, quello degli esterni difensivi. E- Gli aggiornamenti più significativi giungono dalla Svezia e dall’esterno classe 2003, che nella testa di De Rossi rappresenterebbe un’alternativa futuribile al titolare Angelino, dopo l’addio di Spinazzola.e che era stata respinta,Sotto contratto col Djurgadens fino a giugno 2027, Dahl, che è un esterno di spinto cresciuto calcisticamente nelle giovanile dell’AIK Solna, è attualmente impegnato nel campionato svedese, nel quale ha collezionato 14 presenze da titolare dall’inizio del torneo ad aprile. Lo scorso gennaio ha fatto pure il suo esordio in nazionale nella sfida contro l’Estonia., terzino del 2000 che, dopo tutta la trafila nel settore giovanile, è diventato una presenza regolare nella prima squadra del Rennes. Anche se, nella stagione andata in archivio da poche settimane, ha indossato la maglia del Burnley in Premier League, con cui ha collezionato 15 presenze, segnando un gol e fornendo due assist. Il suo contratto con la formazione francese scade nel 2027;Attualmente, nella formazione di De Rossi, gli unici due esterni difensivi di destra a disposizione sono Celik e Karsdorp, col secondo dei due da tempo fuori dal progetto.