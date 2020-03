In difesa la Roma deve prima di tutto capire cosa succederà con Smalling e pensare a sfoltire l’asse centrale, dove oggi Fonseca ha ben sei giocatori. Dovesse andare via l’inglese, a Trigoria potrebbero anche decidere di puntare su Rojo (Manchester United, attualmente in prestito all’Estudiantes) o Lyanco(Torino). Quest’ultimo, in particolare, piace da sempre a Petrachi.