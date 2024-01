Roma in emergenza in difesa, chi può giocare contro il Verona

Appena arrivato sulla panchina della Roma,: sabato 20 il nuovo allenatore debutterà sulla panchina giallorossa nella gara contro il Verona, ma deve fare i conti con un'emergenza piena in difesa. La società sta lavorando per prendere qualcuno sul mercato, ma nel frattempo per la prossima partita deve inventarsi il reparto. Se dovesse giocare a tre dovrebbero partire dall'inizio- unici centrali di ruolo - e insieme a loro uno tra- Lì dietro infatti sono tanti gli assenti per la partita dell'Olimpico che aprirà la 21a giornata di campionato.è squalificato per somma di ammonizioni dopo il giallo preso contro il Milan, stesso discorso perche nasce centrocampista ma è stato più volte schierato in difesa da Mourinho.è in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio,sono ancora indisponibili: l'albanese ha accusato un sovraccarico all'adduttore e non è stato convocato per la gara di San Siro col Milan, l'ex Manchester United ormai è fuori da quattro mesi e mezzo. Avendo solo due centrali a disposizione, non è escluso che De Rossi possa scegliere una difesa a quattro per il suo debutto col Verona.