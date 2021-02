Un nome che intriga i dirigenti giallorossi per il dopo Dzeko è quello di Dusan Vlahovic. Qualche mese fa il procuratore del serbo è stato a Trigoria per manifestare la disponibilità del suo assistito al trasferimento in giallorosso. La Fiorentina chiede trenta milioni (trattabili), il giocatore a Firenze guadagna poco più settecentomila euro. Sono numeri che possono portare alla fumata bianca come riporta il Romanista.