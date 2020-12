La qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League da prima del Gruppo A è stata raggiunta con un turno di anticipo, quindi largo ai giovani. Questa è l’idea che potrebbe percorrere la Roma di Paulo Fonseca, in vista della sfida di domani contro il Cska Sofia che chiude la fase a gironi del torneo. L’esordio di tanti giovani del vivaio giallorosso ha spinto i betting analyst a quotare anche un loro possibile gol. Il più probabile, secondo i bookmaker, è quello di Riccardo Ciervo. La rete dell’attaccante classe 2002 paga 3 volte la posta (3,75 in caso di marcatura di testa e 4,50 su calcio di punizione), mentre quella di Nicola Zalewski è in lavagna a 4,00 (a 5,00 il gol di testa). Difficile ma non impossibile un remake per Riccardo Calafiori. La rete del giovane esterno giallorosso, già in gol con un potente sinistro da fuori area nell’ultima sfida contro lo Young Boys, è offerta a 9,00. Un suo assist per un compagno di squadra, invece, è fissato in lavagna a 6,00. Per gli analisti di Snai, invece, la gioia del gol potrebbe baciare Tommaso Milanese. Il talento di Galatina conta già 2 presenze in Europa League quest’anno (con tanto di assist a Pedro nella sfida contro il Cluj) e la sua realizzazione nella partita di Sofia si gioca a 5,00.