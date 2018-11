La priorità su cui sta lavorando il ds Monchi in vista della sessione di calciomercato di gennaio è trovare un centrocampista che possa dare il cambio a De Rossi. Il profilo rintracciato dalla Roma - secondo il Corriere dello Sport - è quello del 18enne Sandro Tonali, convocato in settimana dal ct Mancini nella Nazionale maggiore. La dirigenza giallorossa questa estate aveva già offerto al Brescia 15 milioni di euro per lui, offerta rifiutata dal presidente Cellino con la speranza di ricavare una somma vicina ai 30 milioni. Sul classe 2000 non c'è solo la Roma; la lista delle pretendenti per il calciatore è lunga con Inter, Juventus, Napoli, Milan, Monaco, Manchester City e Chelsea