Per risistemare i conti nel bilancio della Roma serviranno anche le cessioni e le conseguenti plusvalenze. In questa sessione di calciomercato il club giallorosso ne ha fatte solo per 13 milioni dalle cessioni di Defrel, Gonalons, Kolarov e Schick. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è vendere i vari Under, Kluivert, Nzonzi, Olsen e Florenzi, tutti in prestito altrove (servono tra gli 80 e i 100 milioni di plusvalenze). Oltre che riuscire a liberarsi magari già entro gennaio degli stipendi di Fazio, Juan Jesus e Pastore, elementi considerati non più funzionali al progetto.