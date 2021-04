In lacrime. Gianluca Mancini, terminato il match contro l'Ajax, si è seduto a terra sul prato dell'Olimpico e ha pianto per la commozione e soprattutto la disperazione. La Roma in semifinale affronterà il Manchester United, ma il difensore salterà l'andata a Old Trafford per squalifica. Era infatti diffidato ed è stato ammonito, non ci sarà. Un pianto liberatorio dal doppio significato per Mancini a fine match.