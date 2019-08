La trattativa per Defrel sta assumendo i contorni dell’intrigo. La Samp alla fine della scorsa settimana ha chiuso l’accordo con la Roma per un prestito con riscatto obbligatorio a 14 milioni per la punta. Una base d’intesa è stata trovata anche con il giocatore, che però da ieri ascolta anche le sirene del Sassuolo, sua ex squadra che potrebbe alzare la posta a 15 milioni. Intanto, mentre Samp ed emiliani duellano, anche il Cagliari è tornato con decisione su un obiettivo di lungo termine.