A Roma è tutto pronto per la gara di martedì alle 18.30 con la Cremonese. O quasi. Nella capitale, sponda giallorossa, c'è grande entusiasmo dopo l'ultima vittoria in Europa League contro il Salisburgo che ha qualificato la squadra di Mourinho agli ottavi. Aspettando la doppia sfida contro la Real Sociedad, gli occhi dei tifosi sono puntati sul campionato dove i giallorossi sono terzi a -3 dall'Inter che oggi ha perso a Bologna.



In un liceo della capitale c'è un'intera classe che parla solo giallorosso. Tutti per la Roma, la Roma per tutti. Su ogni dekstop dei pc di classe c'è un giocatore, nelle casse risuona l'inno di Antonello Venditti. E la classe si trasforma - quasi - nella Curva Sud dell'Olimpico.