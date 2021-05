Daniel Fuzato, portiere brasiliano della Roma, ha ancora un futuro tutto da scrivere. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società giallorossa pensa al rinnovo. Ma la sua permanenza non è certa: stando al Corriere dello Sport, il classe '97 potrebbe finire in prestito in un club di Serie A o B per continuare il suo percorso di crescita.