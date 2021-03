Gianluca Mancini, Bryan Cristante. Ma soprattutto Pierluigi Gollini. Nell’incontro tra il procuratore Giuseppe Riso e il gm romanista Tiago Pinto si è parlato anche del futuro del portiere atalantino. I primi contatti c’erano stati già la scorsa stagione, quando si vociferava di uno scambio con Florenzi. E ora sono ripresi con forza anche perché spesso Gasperini preferisce Sportiello. I rapporti tra i due club sono molto buoni, come dimostrano proprio gli affari chiusi negli ultimi anni per Cristante e Mancini, che hanno per agente lo stesso Riso. La formula sarebbe simile: prestito biennale con facile diritto di riscatto sui 25 milioni di euro. Una plusvalenza totale per l’Atalanta, un investimento per la Roma che non ha ancora trovato il degno erede di Alisson. Da superare la concorrenza del Milan in caso di addio a Donnarumma.



ALTRI NOMI - L’addio di Pau Lopez è ormai vicino e il nome di Gollini è in pole. Ma non è l’unico. Calda pure la candidatura dell'argentino Musso dell’Udinese che piace all’Inter. In seconda fila Cragno, soprattutto in caso di retrocessione del Cagliari, mentre ha perso quota Silvestri del Verona. Riso è anche l’agente di Radu dell’Inter, un prospetto che è sempre piaciuto a Trigoria. Nel ruolo di vice, al posto del partente Mirante, potrebbe tornare Olsen non più convinto di restare all’Everton dopo la rapina della scorsa settimana.