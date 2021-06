La Roma è sempre più vicina a definire le cessioni al Marsiglia di Pau Lopez e Cengiz Under. Il dirigente giallorosso Tiago Pinto ha incontrato il presidente del club francese, Pablo Longoria, a Milano per provare a raggiungere l'intesa per i prestiti con diritto di riscatto (a 15 milioni per il portiere, a 12 per il calciatore turco).



La fumata bianca è sempre più vicina, considerando che successivamente Longoria ha avuto un summit con gli agenti dei due calciatori per definire gli ultimi aspetti relativi agli ingaggi dei due giocatori. Due operazioni in uscita per la Roma per muovere anche il mercato in entrata: il traguardo è sempre più vicino.