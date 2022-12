’occasione dell’incontro per Bove sarà un momento opportuno per sondare la pista che porta al centrocampista danese del Lecce Morten Hjulmand. Un elemento che viene seguito con occhio molto attento dalla società giallorossa dei Friedkin.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la Roma non è l’unica ad essere interessata al capitano dei salentini. Sul ventitreenne danese si è aperta un’asta per la prossima sessione estiva di mercato. In Italia, oltre alla Roma, si è fatta avanti anche l’Atalanta. E cresce la fila degli estimatori a livello europeo con i club della Bundesliga (Eintracht Francoforte soprattutto) e della Premier League.