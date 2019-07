La Roma di Petrachi vuole ritagliarsi un posto da protagonista nella prossima stagione e sul mercato, con l'ex ds del Torino al lavoro per rinforzare la rosa giallorossa. E, secondo La Stampa, è in programma un incontro con il Tottenham per parlare di Alderweireld, difensore belga di grande esperienza che può essere il perfetto sostituto di Manolas.