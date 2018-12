Non ci sono solo Milan e Napoli sulle tracce dell'attaccante classe '97 del Genoa Christian Kouamé, acquistato dal Cittadella per 5 milioni di euro e diventato uno dei giocatori più ambiti sul mercato dopo appena 3 mesi in Serie A. Come riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi il ds della Roma Monchi ha incontrato l'agente del calciatore per comprendere i margini di un'eventuale trattativa al termine della sua stagione. Sotto contratto fino a giugno 2023, l'ivoriano è valutato dal Genoa 35 milioni di euro.