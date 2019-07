La prossima settimana la Roma incontrerà gli agenti di Daniele Verde per decidere il futuro dell'esterno offensivo classe '96 che ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è reduce dal prestito al Valladolid. Gli spagnoli volevano riscattarlo (il prezzo fissato era 2,5 milioni) ma non hanno potuto a causa delle vicende giudiziarie legate al calcioscommesse nelle quali è coinvolto il club. Il giocatore è stato contattato da diverse societá ma prima di dare una risposta vuole capire i piani della società e del ds Petrachi, non è escluso che possa anche rimanere con Fonseca.