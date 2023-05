Un incontro a una settimana dalla finale di Budapest. Per parlare del futuro, che resta fortemente incerto. Josè Mourinho si sarebbe incontrato poco fa con il Ceo della Roma Lina Souloukou in un noto ristorante in zona Parioli. Un appuntamento nell’aria da tempo per discutere col tecnico che il 31 maggio dopo la gara col Siviglia potrebbe annunciare la decisione sul prossimo anno. Insieme a loro anche un intermediario del clan Mendes. La Roma, vista anche la pressione della piazza, ora sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto del portoghese che è comunque in scadenza nel 2024.



IL GELO - Nelle ultime settimane tra le parti è calato il gelo tra le frecciate di Mou e il silenzio dei Friedkin. Il tecnico non ha gradito di essere stato lasciato solo nella battaglia alla classe arbitrale e non è ottimista sul prossimo mercato. C’è da dire però che squadra e tifoseria sono compatti con lui, e questo potrebbe influire sulla scelta. Al momento non si registrano comunque passi in avanti. Proprio oggi Totti si era espresso negativamente sulla questione: “Prima ero fiducioso sulla permanenza, ora meno”. I due si son sentiti qualche tempo fa perché Mourinho era intenzionato a cambiare zona e spostarsi dai Parioli alla zona dell’Axa, dove Totti ha diversi immobili.