Con l'imminente cessione di Manolas, la Roma si guarda intorno per cercare un nuovo difensore centrale e il nome più caldo è quello di Marc Bartra, 28enne spagnolo di proprietà del Betis Siviglia. Petrachi avanza nella trattativa, come testimoniato dal pranzo che oggi ha visto coinvolti il nuovo ds giallorosso insieme all'agente del calciatore, i due si erano già visti in mattinata. Si registra ottimismo dopo l'appuntamento e le parti si riaggiorneranno.

Ulteriori dettagli vengono svelati dal giornalista di Sportitalia : la richiesta del Betis per Bartra si attesta attorno ai 25 milioni di euro.