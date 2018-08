Frederic Massara si trova a Milano in queste ultime ore di calciomercato. Il dirigente della Roma è stato avvistato all'Hotel Melià dove si è incontrato con Marcello Carli, ds del Cagliari. Dopo un affettuoso saluto, i due si sono intrattenuti per qualche minuto per un colloquio informale che, al momento, non alimenta nessuna pista di mercato. A riportarlo ilromanista.eu.