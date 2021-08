Si è offerto nelle scorse settimane ricevendo un "ci faremo un sentire". A poche ore dal gong del mercato quel ni può diventare sì. C'è infatti un indizio su un profilo accostato di recente al club giallorosso. Si tratta di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto della scuderia di Jorge Mendes, che ha cominciato a seguire su Instagram il profilo della Roma e quello di Lorenzo Pellegrini.



CIFRE - Pinto, che sta cercando di risolvere diverse uscite tra cui quelle di Nzonzi e Olsen, potrebbe chiudere l'affare last minute in prestito con riscatto sui 20 milioni e consegnare a Mourinho un centrocampista di sicura esperienza. Al giocatore andrebbe uno stipendio da 3,5 milioni. La trattativa si è aperta stamattina e negli ultimi minuti ha visto un'apertura da parte del Porto anche se manca davvero poco al termine del mercato. Il 29enne è disponibile ad accettare la Roma soprattutto per la presenza dello Special One.