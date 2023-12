La Roma in Europa è ora prima per gol segnati (11) dopo l'80': nessuno meglio degli uomini di Mourinho, neanche Bayern Monaco e Barcellona che si fermano a quota 10. Considerando l'ultimo quarto d'ora di gioco, invece, il conto di reti sale a 13, come riporta 'Opta' almeno 5 in più di ogni altra squadra. Anche grazie a questo score incredibile, la Roma ha guadagnato ben 7 punti da situazione di svantaggio. In questa precisa graduatoria, però, ci sono due squadre sopra i giallorossi: Lecce e Sassuolo che sono a 8.