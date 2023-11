In vista della gara di domani con lo Slavia Praga è ai box Nicola Zalewski per influenza. A sostituire il terzino polacco, nella conferenza stampa delle 19 con Mourinho, sarà il giovane Pagano che dovrebbe trovare spazio dall'inizio. Ancora assenti Smalling e Pellegrini, si è rivisto Spinazzola. Il capitano proverà a recuperare per la stracittadina di domenica. Più lontano invece il rientro dell'ex United ancora alle prese con il problema tendineo che lo tiene fuori ormai dal 1 settembre.