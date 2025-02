Roma, infortuni per El Shaarawy e Koné: costretti al cambio contro il Napoli

AFP via Getty Images

Preoccupazione in casa: si fermanoDurante la sfida contro il Napoli, posticipo della 23esima giornata di Serie A, i giallorossi di Claudio Ranieri hanno perso per un doppio infortunio i due giocatori.- El Shaarawy e Koné infatti sono stati costretti al cambio e sono stati sostituiti al 56', rispettivamente da Alexis Saelemaekers e Leandro Paredes.- Entrambi sono usciti dopo contrasti di gioco: El Shaarawy ha preso una brutta tacchettata da Giovanni Di Lorenzo, Koné invece si è fatto male in uno scontro con Juan Jesus, nel quale peraltro è stato ammonito (era diffidato, scatterà la squalifica nel prossimo turno di campionato contro il Venezia).

- Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti che consentiranno di capire nel dettaglio l'entità dei problemi dei due giocatori della Roma.