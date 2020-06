La Roma perde per infortunio Gianluca Mancini. Il difensore si è infatti dovuto fermare per un brutto colpo subito durante la partitella dell'ultimo allenamento e secondo quanto riportato da Sky ha accusato un forte dolore al gomito.



Gli esami hanno escluso lesioni, ma Mancini dovrà indossare un tutore e dovrà osservare un periodo di stop di almeno 10 giorni, ma che non rischia di compromettere la sua presenza in campo il 24 giugno alla ripresa del campionato contro la Sampdoria.