Roma, infortunio muscolare per Celik

Getty Images

Laperde per infortunioIl difensore turco è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco dell'Olimpico nel corso del secondo tempo della gara contro il, valida per la 27esima giornata di Serie A, per un problema muscolare.Il difensore turco classe 1997e con il risultato momentaneamente fermo sull'1-1, ma con il Como in 10 uomini per l'espulsione di Kempf per doppio giallo. Celik ha chiesto a Ranieri di essere sostituito dopo aver accusato, riporta Sky,

- Celik è stato applaudito da tutto lo stadio Olimpico al momento del cambio e al suo posto l'allenatore romano ha scelto di mandare in campo. Una scelta rivelatasi vincente perché l'olandese ex-Ajax è stato subito protagonista con l'assist al volo per il gol del 2-1 di Dovbyk,