Roma, infortunio per Dybala: ecco quando torna

Brutte notizie in casa Roma. Nella sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo, non ci sarà Paulo Dybala. L'argentino nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra e pertanto salterà la gara di domani e la convocazione con la sua nazionale.



QUANDO TORNA - Ancora da stabilire una data di rientro per l'ex Juve. La lesione, come detto, non dovrebbe essere di grande entità. Il club non vorrà correre grossi rischi, in vista dei prossimi impegni europei. Si valuta un rientro part time con la Lazio, per poi farlo essere al meglio nel duplice confronto col Milan in Europa League. Le previsioni più ottimiste invece lo vedono tornare in campo già con il Lecce alla ripresa dopo la sosta ma, dato anche lo storico del giocatore, potrebbero essere prese delle accortezze maggiori.