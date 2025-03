Roma, infortunio per Dybala: mani sul volto, esce zoppicando e lacrime in panchina

AFP via Getty Images

L'attaccante argentino si è fermato per un problema muscolare nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari e con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi. La Joya era entrata in campo soltanto da 13 minuti con il cambio avvenuto al minuto 64 al posto di Soulé, ma non ce l'ha fatta a proseguire costringendo Ranieri a toglierlo a sua volta dal campo.e Ranieri lo stava gestendo già da qualche partita. L'ingresso in campo era stato positivo e in una triangolazione offensiva,verso El Shaarawy, l'ex-Juventus

Immediato l'intervento dei medici con Dybala che si è steso a terra mettendosiLo staff sanitario della Romama, dopo aver aiutato la Joya a rialzarsi hanno chiamato il cambio con Ranieri che ha scelto Pisilli al suo posto.Aiutato dai medici Dybalavistosamente portandosi lentamente in panchina dopo aver provato a forzare la tenuta della gamba. Inquadrato dalle telecamere si è poi seduto in panchina dove, di nuovo mani al volto,per l'ennesimo problema della sua carriera.