Roma, infortunio per Dybala: quali partite salta

Tegola in casa Roma. Nella sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo, non ci sarà Paulo Dybala. L'argentino nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra e quindi non sarà a disposizione di De Rossi per la gara di domani e di Scaloni che lo aveva convocato nell'Argentina.



QUALI PARTITE SALTA - Dybala salterà dunque di certo la sfida con il Sassuolo di domani. A forte rischio resta quella con il Lecce del primo aprile, mentre si punta al derby con la Lazio del 7 aprile, l'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League con il Milan, in programma l'11 dello stesso mese.