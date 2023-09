Notizie poco confortanti per Gianluca Mancini dalla sfida tra Macedonia del Nord e Italia. Il difensore della Roma è infatti stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema fisico dopo circa un'ora di gioco. Al suo posto, Spalletti ha mandato in campo Giorgio Scalvini.



L'INFORTUNIO - Il problema sembrerebbe di natura muscolare, con particolare riferimento al flessore della gamba destra. La speranza è che la sostituzione sia avvenuta in tempo, in modo da evitare di peggiorare la situazione. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore attraverso i dovuti controlli clinici.