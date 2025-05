Getty Images

Si ferma Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non ha finito l’allenamento di oggi a causa di un problema muscolare. Domani svolgerà gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, ma è a rischio per la trasferta di lunedì contro l’Atalanta. Una doccia fredda per il numero 7, che nelle ultime due partite contro Inter e Fiorentina era partito dal 1’, senza però incidere. In caso di lesione muscolare la sua stagione rischia di terminare in anticipo.



IL FUTURO – La permanenza di Pellegrini nella Capitale resta un rebus. Il capitano giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2026 e le parti non hanno ancora parlato di rinnovo. La storia d’amore con la Roma sta andando verso la fine e su di lui ci sono Inter e Napoli. Piace molto ad Inzaghi e potrebbe finire ai nerazzurri che stanno anche pensando al riscatto di Zalewski. Pellegrini vorrebbe rimanere in Italia e ha allontanato le sirene arabe.